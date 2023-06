Matrículas para o segundo semestre da modalidade EJA abrem nesta quarta

As matrículas para ingressar no segundo semestre na EJA (Educação de Jovens e Adultos) em escolas da rede estadual foram abertas nesta quarta-feira (14). A modalidade permite que o estudante retome os estudos do ensino fundamental II (anos finais) ou do ensino médio e os conclua em menos tempo e, desta forma, obtenha a qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho. Os interessados têm até o dia 11 de julho para efetuar a matrícula.





É necessário procurar as instituições de ensino que oferecem a EJA e que estão presentes em mais de 270 municípios. As instituições podem ser consultadas neste site.

Para cursar os anos finais do ensino fundamental, o candidato deve ter, no mínimo, 15 anos completos. Já para cursar o ensino médio a idade mínima é de 18 anos completos.





Ao entrar em contato com a escola para realização da matrícula, o aluno será instruído a levar alguns documentos, como certidão de nascimento, RG, CPF e histórico escolar. É possível conferir a lista completa da documentação no site da modalidade.

