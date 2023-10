Medicina, Ciência da Computação e Biomedicina são os mais concorridos do vestibular 2024 da UEL

Medicina continua como o curso o mais concorrido no vestibular 2024 da UEL (Universidade Estadual de Londrina), com 126,35 candidatos por vaga, seguido de Ciências da Computação (37,46) e de Biomedicina (35,29) - no Sistema Universal.





O curso de Psicologia, que nos anos anteriores se manteve entre os mais concorridos, neste concurso aparece na quarta colocação com 29,77 candidatos por vaga. A mais nova graduação, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, tem 18 candidatos/vaga, com 458 inscritos.

As informações foram divulgadas nesta terça-feira (17) no portal da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos). Segundo a responsável pela Cops, professora Sandra Garcia, a partir de agora, a equipe se concentra na logística do concurso. Ao todo estão inscritos 16.378 candidatos, incluindo treineiros – estudantes que não completaram o Ensino Médio e que fazem as provas como aprendizado e experiência.





Na sexta-feira (20), a partir das 17h, a Cops divulga o cartão informativo que traz as informações necessárias para os candidatos participarem da primeira etapa do concurso, como local e sala de prova.

A 1ª fase será em Londrina, Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama.





Provas

A 1ª fase será no dia 29 de outubro, quando os candidatos fazem a prova de Conhecimentos Gerais, com 60 questões de Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Matemática, Química e Sociologia. O resultado será divulgado no dia 13 de novembro, a partir das 17h.





A 2ª fase tem início no dia 26 de novembro com as provas de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação. No dia 27 de novembro, os candidatos fazem a prova discursiva de Conhecimentos Específicos, e, no dia 28, será aplicada a prova de Habilidades Específicas para os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico. A 1ª convocação será divulgada em 16 de janeiro de 2024.





A coordenadora da Cops explica que o retorno do concurso nos meses finais do ano atende demanda dos próprios estudantes, que preferem uma data consolidada para realização das provas, semelhante aos vestibulares de outras instituições de Ensino Superior.





A respeito do calendário acadêmico da UEL, ela lembra que o ano letivo será de agosto de 2024 a meados de 2025, ainda afetado pelo impacto da pandemia de Covid-19. Segundo a professora, a UEL, por meio do Gabinete da Reitoria e da Pró-reitoria de Graduação (Prograd), está trabalhando para reduzir essa diferença e conciliar o cronograma de atividades da UEL com o calendário civil.