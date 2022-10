Ministério Público abre vaga de estágio para estudantes de ensino médio de Londrina

A Coordenação Administrativa do MPPR (Ministério Público do Paraná) em Londrina está com inscrições abertas até o dia 11 de novembro para a seleção de um estagiário de ensino médio.





Para ocupar a vaga, o estudante deve estar matriculado e com frequência regular a partir do 2º ano do ensino médio ou 1º ano do ensino médio profissionalizante e ter 16 anos completos no momento da contratação.

Para efetuar a inscrição, os interessados devem preencher o formulário eletrônico e apresentar na recepção da sede do Ministério Público em Londrina os documentos elencados no edital. O candidato selecionado receberá bolsa-auxílio de R$ 918,40 e auxílio-transporte de R$ 242,00 para uma carga horária de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira, em período a combinar. A seleção também prevê a formação de cadastro de reserva para futuras oportunidades.





O processo seletivo terá duas etapas: a primeira será uma prova teórica, de caráter eliminatório e classificatório, composta por questões objetivas e/ou discursivas, que será aplicada no dia 27 de novembro. Os aprovados nessa fase serão convocados para uma entrevista, a partir do dia 7 de dezembro. O resultado final será divulgado no site da Escola Superior do MPPR.





Todas as regras e critérios para a seleção, bem como o cronograma completo do processo, estão disponíveis para consulta na página da Escola Superior do MPPR. Em caso de dúvidas, os estudantes podem entrar em contato pelo e-mail [email protected]