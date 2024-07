Câmera de segurança flagra mulher defecando na av. Higienópolis em Londrina

Um vídeo que mostra uma mulher fazendo suas necessidades fisiológicas em plena avenida Higienópolis, um dos trechos mais nobres e movimentados de Londrina, tem chamado a atenção nas redes sociais.







A câmera de segurança de um estabelecimento comercial flagra a mulher abaixada em um recuo da calçada, com as calças arreadas. O ato que ocorreu durante à noite é interrompido com a chegada de um carro que estaciona próximo à ela. Ao notar a aproximação do veículo, ela ergue as calças e vai embora de forma apressada. No vídeo, é possível notar a reação dos ocupantes do carro, que apontam para o lugar, incrédulos com a situação.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Os comentários nas redes sociais se dividem entre aqueles que repudiam a atitude da mulher e entre aqueles que “passam pano”, pedindo empatia, pois “nunca se sabe quando seremos nós a termos uma dor de barriga”.





O ato de urinar nas ruas pode ser enquadrado infração penal com base na Lei de Contravenções Penais (artigo 233 - praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público).