Palestras sobre obras literárias do vestibular 2023 da UEL iniciam nesta quarta

Começa nesta quarta-feira (31) o projeto Literatura na Biblioteca, com palestras sobre as obras listadas para vestibular 2023/2024 da UEL (Universidade Estadual de Londrina). Trata-se de uma parceria do pograma de Pós-Graduação em Letras, do CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas) da univerisdade em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura.





Os encontros serão de forma presencial, às 18h30, na Biblioteca Pública Municipal de Londrina (av. Rio de Janeiro, n°413, Centro). O primeiro livro discutido será “Contos Novos”, de Mário de Andrade.

Publicidade

Publicidade





No total , serão 10 encontros até dezembro, cada um dedicado a um livro da lista da UEL (veja o cronograma abaixo). As palestras são gratuitas e abertas ao público, sem a necessidade de inscrição. Ao término, ainda é realizado um bate-papo para tirar dúvidas dos estudantes.





“As palestras e discussões sobre as obras exigidas pelo Vestibular da UEL são ministradas por docentes, mestrandos, doutorandos e estudantes de estágio pós-doutoral do Programa de Pós-Graduação em Letras, promovendo a articulação entre pesquisadores e a comunidade londrinense”, pontua a professora Maria Carolina de Godoy, coordenadora do PPG de Letras.





As palestras serão transmitidas no canal do YouTube das Bibliotecas Públicas de Londrina, de acordo com o modelo adotado em 2021 devido à pandemia da Covid-19.