Paraná: concurso público da Assembleia tem nova data de encerramento

A Assembleia Legislativa do Paraná prorrogou para o dia 15 de fevereiro a data de encerramento para inscrição ao concurso público promovido pelo Poder Legislativo. As inscrições poderão ser feitas até às 16 horas da quinta-feira (15). De acordo com a Mesa Diretora, a decisão de estender o prazo se deve ao fato de que o período de inscrição tenha ocorrido durante as férias e recesso de final de ano. Dessa forma, os candidatos ganham um tempo a mais para registro no certame. As provas serão no dia 7 de abril.





Serão preenchidas 85 vagas com exigência de formação para nível médio e superior. Os candidatos poderão conferir o edital e realizar inscrições por meio do site da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela organização da prova. Os valores das taxas de inscrição são R$ 220, R$ 150 e R$ 110, dependendo do cargo e que o candidato irá concorrer. Os salários que variam entre R$ 4,9 mil e R$ 33 mil.

Publicidade

Publicidade





Das 85 vagas, uma será destinada para o cargo de Procurador - Classe 3. Para o cargo, o salário é de R$ 33.924,93. Já 68 vagas serão destinadas para a carreira de Analista Legislativo, que abrange as funções de desenvolvedor de sistemas, biblioteconomista, administrador, economista, advogado, contador, jornalista, analista de rede, revisor legislativo e engenheiro. Para todas as áreas, o salário é de R$ 6.867,20.





Estão disponíveis ainda 16 vagas para a carreira de Técnico Legislativo, nos cargos de Técnico Legislativo-Legislativo, Técnico Legislativo-Administrativo, Técnico Legislativo-Suporte e Manutenção, Técnico Legislativo-Técnico em Contabilidade, com salários de R$ 4.995,21. Para todos os postos, a carga horária é de 8 horas diárias.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: