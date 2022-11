Paraná tem 3,2 mil oportunidades de estágio neste fim de ano

As vagas de estágio do programa oferecido pelo CIEE-PR são voltadas aos jovens que tenham a partir de 16 anos completos e que estejam matriculados em uma instituição de ensino.

O fim do ano está repleto de oportunidades no estado. De acordo com levantamento do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), em todo o Paraná há mais de 3,2 mil oportunidades para estudantes. As áreas com o maior volume de oferta são: Administração superior e técnico, Ciências Contábeis, Pedagogia, Direito, Engenharia Civil e Marketing.

Cadastro atualizado

Os interessados podem consultar as vagas disponíveis em todo o Paraná e fazer o cadastro no site do CIEE-PR, ou ainda, obter informações pelos telefones (41) 3313-4300 (moradores de Curitiba e da região metropolitana) e 0800 300 4300 (para demais cidades do estado).





O CIEE-PR reforça que, como as oportunidades estão disponíveis no site da instituição, é importante que o estudante mantenha o cadastro atualizado no portal para que a equipe possa fazer contato e, dessa forma, seja possível o candidato marcar a entrevista para a vaga de interesse.