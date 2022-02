Paraná tem mais 343 vagas disponíveis em concursos públicos com salários de até R$ 19 mil

O Paraná tem disponíveis 3.041 vagas em concursos públicos, sendo 2.678 abertas até o início de fevereiro e mais 363 criadas nesta semana. O maior salário oferecido é para o cargo de diplomata, no concurso do Instituto Rio Branco, que tem como diferencial a possibilidade de participação de qualquer pessoa com ensino superior. Além disso, o concurso da Aeronáutica, anunciado há alguns dias, abriu mais 148 vagas esta semana.



Veja abaixo os cargos, salários, taxas a serem pagas e o número de vagas disponíveis no estado.

Concurso Feas Curitiba 2022







Orgão: Feas (Fundação Estatal de Atenção à Saúde) Curitiba



Vagas: 151

Taxa: de R$ 90,00 até R$ 160,00Cargos: técnico, analista, enfermeiroÁreas de atuação: administrativa, saúdeEscolaridade: ensino médio, ensino técnico, ensino superiorSalário: de R$ 1.699,00 Até R$ 17.000,00

Organizadora: Objetiva Concursos

Inscrição: de 8 de fevereiro a 2 de março pelo site.



Cidade: Curitiba





Concurso Instituto Rio Branco 2022







Orgão: IRBr (Instituto Rio Branco)Vagas: 34Taxa: R$ 224,00Cargo: diplomataÁreas de atuação: administrativaEscolaridade: Ensino SuperiorSalário: R$ 19.199,96

Organizadora: IADES

Inscrição: de 25 de fevereiro a 20 março pelo site.



Concurso Prefeitura Cascavel 2022





Orgão: Prefeitura CascavelVagas: 30Taxa: R$ 80,00Cargo: agenteÁreas de atuação: administrativaEscolaridade: ensino médioFaixa de salário: R$ 1.647,00

Organizadora: Objetiva Concursos

Inscrição: de 10 de fevereiro a 9 março pelo site.



Cidade: Cascavel





Concurso Aeronáutica 2022 - Oficial





Orgão: Aeronáutica - Força Aérea BrasileiraVagas: 11 (+148)Taxa: R$ 130,00Cargo: dentistaÁreas de atuação: Forças ArmadasEscolaridade: ensino superior

Faixa de salário: R$ 7.490 a R$ 8.245

Inscrição: 21 de fevereiro a 13 de março pelo site.





Com informações de JC Concursos.







*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.