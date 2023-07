Parceria da Folha de Londrina e Marista traz questões e dicas para o Enem

Restando pouco mais de três meses para a edição de 2023 do Enem ( Exame Nacional do Ensino Médio), a Folha de Londrina e o Colégio Marista retomam novamente a parceria para auxiliar jovens que vão fazer a prova para ingressar na universidade.





Com questões selecionadas por professores do Marista de áreas específicas do conhecimento e dicas semanais de como estudar e se preparar para conseguir aquela tão almejada aprovação, o Folha Enem retorna a partir desta segunda-feira (31).

Nilson Douglas Castilho, coordenador dos anos finais e do ensino médio do Colégio Marista, ressalta que a parceria conseguiu atingir muitas pessoas ao longo desses três anos - projeto chega em sua quarta edição. “A gente une a expertise que o colégio tem no campo acadêmico e educacional com a forma de comunicação que a FOLHA tem para atingir o máximo de pessoas possíveis”, destaca.





Ele detalha que muitas pessoas entraram em contato para agradecer os materiais e dizer que só conseguiram estudar e ter a aprovação por conta dos cadernos de questões e das dicas. O coordenador explicou que as questões que compõem cada caderno são selecionadas ou desenvolvidas pelos professores da instituição. “Nós criamos algumas e selecionamos outras dentre as que mais geraram dificuldade nas últimas edições do Enem para preparar os alunos que estão em vias de fazer a prova”, pontua.





Confira o simulado do Caderno 1 do Folha Enem 2023 com as questões de Linguagens e leia mais na Folha de Londrina.