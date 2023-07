UEL oferece mais de 260 vagas para portadores de diploma de curso superior

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) oferece 268 vagas em 16 cursos de graduação para candidatos PDCS (portadores de de diploma de curso superior) para preenchumento de vagas remanescentes do Vestibular 2023. Os interessados podem se inscrever até 28 de julho, às 17 horas, exclusivamente, no site da Cops (Coordenaria de Processos Seletivos).





Ao acessar o portal , o candidato deverpreencher o formulário de inscrição e fazer o upload do Diploma ou Certificado de Conclusão de Curso e do Histórico Escolar, com carga horária. Após o preenchimento, deve imprimir a guia de arrecadação bancária para o pagamento do preço público da inscrição, no valor de R$ 84,00. O pagamento pode ser feito até 31 de julho.

O critério de classificação dos inscritos será de acordo com a carga horária, tempo de conclusão do curso e idade. O resultado do processo direcionado a portadores de diploma será divulgado no dia 16 de agosto, às 18 horas, na página da Cops.