Pesquisadora da Embrapa Soja organiza livro sobre papel da ciência brasileira no combate à fome

O livro “Segurança Alimentar e Nutricional: O Papel da Ciência Brasileira no Combate à Fome”, organizado por Mariangela Hungria, integrante da diretoria da ABC (Academia Brasileira de Ciências) e pesquisadora da Embrapa Soja , apresenta uma profunda discussão sobre o quadro da fome no Brasil e como a ciência pode contribuir para a garantia da segurança alimentar. A obra gratuita, que traz o trabalho de 41 autores de 23 instituições de pesquisa, foi lançada nesta quinta-feira (14), na sede da ABC, no Rio de Janeiro.





Esse é um cenário complexo porque, ao mesmo tempo que o protagonismo brasileiro na produção de alimentos está consolidada - sendo o quarto maior produtor mundial -, a massa de famintos no país ainda é gigantesca, com mais de 30 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave.

Em entrevista à FOLHA, Hungria aponta que o livro chega à conclusão de que a fome tem múltiplas causas e que é necessário um trabalho multidisciplinar para tentar resolver o problema. “E a ciência brasileira tem capacidade, nos seus diversos setores, de agir em conjunto para resolver esse problema”, explica.





Tratando dessa ação conjunta, a pesquisadora cita, como exemplo, a economia. Se um brasileiro vive em situação de insuficiência alimentar grave, sem a garantia de nenhuma refeição no dia, o apoio governamental é indispensável.





“Elas não têm condições, não sabendo se vai ter um pão, de ir trabalhar, arrumar um emprego para comprar esse pão”, pontuando que cabe à ciência identificar onde estão essas pessoas, as suas particularidades e apontar, com precisão, como essas políticas governamentais devem ser desenvolvidas. “Caso contrário, se você não endereçar adequadamente esses valores e para onde eles vão, as políticas podem ser totalmente equivocadas.”





