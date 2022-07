Pesquisadores da UEL procuram pessoas que perderam olfato devido à covid-19

Pesquisadores do Departamento de Clínica Cirúrgica, do CCS (Centro de Ciências da Saúde) da UEL (Universidade Estadual de Londrina), estão recrutando pacientes pós covid-19 que permaneceram com perda de olfato e paladar para um estudo sobre a perda da função, com tratamento a partir de corticóide Budesonida. Os pacientes devem residir em Londrina e ter entre 18 e 60 anos. Para participar do estudo, é importante que o voluntário tenha tido perda olfativa total ou parcial até 60 dias posteriores aos sintomas da doença.

A pesquisa representa um ensaio clínico randomizado para avaliar a eficácia da irrigação nasal com budesonida, associada ao treinamento olfatório. O trabalho é coordenado pelo professor e médico otorrino Marco Aurélio Fornazieri, do Departamento de Clínica Médica (CCS). É importante que os pacientes tenham contraído a doença há no máximo seis meses e apresentem perda de olfato persistente.

O estudo está sendo realizado em várias partes do país, reunindo 120 pacientes e coordenado pelos pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo). Em Londrina, a proposta é avaliar 30 pacientes. Os voluntários serão avaliados com testes de olfato e, após a consulta, iniciam um tratamento em casa por 30 dias. Os resultados serão avaliados em um retorno médico. O tratamento completo demora 60 dias.





Interessados podem entrar em contato pelo telefone WhatsApp (43) 98863-8768.