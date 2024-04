Porto de Santos abre inscrição para concursos públicos com 242 vagas

A Autoridade Portuária de Santos inicia, nesta segunda (1º), inscrições para concursos públicos com 242 vagas. Para concorrer, é necessário formação de nível médio ou superior, dependendo do cargo. Os salários iniciais vão de R$ 2.883,55 e vão até R$ 8.116,76.



As seleções oferecem oportunidades para trabalhar em Santos, Bertioga e Guarujá, localizadas no litoral paulista. As inscrições vão até 6 de maio e devem ser feitas no site da Fundação Vunesp.

Ao todo, serão dois editais, o primeiro com 67 vagas para guarda portuária, totalmente destinado a candidatos com formação no ensino médio e remuneração inicial de R$ 2.883,55. Mais detalhes podem ser consultados neste link: https://documento.vunesp.com.br/documento/stream/NTc0NDIwNQ%3d%3d



O segundo oferece 175 vagas para diversos cargos para quem tem formação em ensinos superior e médio. A remuneração inicial é de R$ 2.833,55, podendo chegar a até R$ 8.116,76. Mais detalhes das vagas podem ser consultados neste link: https://documento.vunesp.com.br/documento/stream/NTc0NDIwNQ%3d%3d

Para ambos os concursos há vale-alimentação de R$ 1.334,95, plano de saúde, auxílio-creche para filhos até seis anos ou portadores de deficiência e previdência privada com 50% de participação da empresa.



A taxa de inscrição é de R$ 75 para as vagas de nível médio e R$ 95 para as de nível superior. É possível pedir isenção entre os dias 1 e 2 de abril, caso o candidato esteja inscrito no CadÚnico (Cadastro único) ou seja doador de medula óssea.



A prova está prevista para ser realizada no dia 23 de junho. Os editais completos estão disponíveis no site do Porto de Santos.