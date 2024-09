Prazo de inscrições para Vestibular 2025 da UEL terminam nesta segunda

Encerram nesta segunda-feira (16) as inscrições para o Vestibular 2025 da UEL (Universidade Estadual de Londrina), que será realizado nos dias 17 e 18 de novembro. As inscrições custam R$ 181,00 e podem ser feitas no portal da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos). Candidatos devem se atentar para realizar o pagamento da taxa pública até às 21h do prazo final.





A UEL oferta 3180 vagas em 53 cursos presenciais, considerando a reserva para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e Prova Paraná Mais.

Com dois dias de provas, o concurso será realizado em fase única. No primeiro dia (17 de novembro), será aplicada a prova de Conhecimentos Gerais, com 60 questões de múltipla escolha, incluindo as disciplinas de Artes, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Literatura, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol), Matemática e Química.





No dia 18 de novembro, os candidatos farão a prova de Redação e a prova discursiva de Conhecimentos Específicos, sendo duas indicadas pelos Colegiados de cada um dos 53 cursos e uma terceira de Sociologia, comum a todos. As disciplinas de cada curso podem ser consultadas no Manual do Candidato, disponibilizado no portal da Cops. Para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda, Design Gráfico e Música será realizada PHE (Prova de Habilidades Específicas), no dia 29 de setembro. O cartão de identificação para a PHE será divulgado no próximo dia 24 de setembro.





A Cops orienta os estudantes de Ensino Médio que pretendem ingressar em uma das graduações que têm PHE (Prova de Habilidades Específicas), que, nesse caso, será necessário realizar a inscrição e fazer as provas do Vestibular UEL. Com isso, as vagas destes cincos cursos (Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda, Design Gráfico e Música) voltaram a ser exclusivas pelo processo seletivo Vestibular UEL 2025.





