Prazo para inscrição ao PAS e Vestibular 2021 da UEM vai até segunda-feira

Termina nesta segunda-feira (8) o prazo de inscrição (já prorrogado) para o PAS (Processo de Avaliação Seriada) e o Vestibular 2021 da UEM (Universidade Estadual de Maringá). As datas limites já haviam sido prorrogadas em razão das constantes quedas de energia e Internet em Maringá e região, decorrentes de instabilidades climáticas em meados de outubro.

De acordo com o Edital 034/21 da CVU (Comissão Central do Vestibular Unificado) da UEM, o prolongamento do prazo visa beneficiar quem teve dificuldades para acessar o sistema de inscrições. Até esta mesma data segue o período de solicitação de atendimento especial para pessoas com deficiência física e necessidades especiais.

O edital da CVU estipula para 12 de novembro a publicação dos editais de homologação das inscrições. Estão mantidas as datas de aplicação das provas, anteriormente divulgadas: Vestibular 2021 da UEM em 20 de fevereiro de 2022; e PAS 2021 da UEM em 27 de março de 2022.





O prazo de pagamento da taxa de inscrição para o PAS 2021 e o Vestibular 2021 agora é até 10 de novembro (quarta-feira). Os candidatos já inscritos e que ainda não haviam efetuado o pagamento podem emitir boleto com a nova data de vencimento: basta acessar o Menu do Candidato.

Serviço





Vestibular 2021 da UEM

Inscrições abertas até 8 de novembro. Clique aqui para se inscrever

Taxa de inscrição: R$ 167

Vagas: 2.367 vagas, das quais 1.032 universais e 1.335 para cotistas (sociais e negros)

Data da prova: 20 de fevereiro de 2022

Cidades de aplicação: Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Cidade Gaúcha, Curitiba, Goioerê, Ivaiporã, Paranavaí e Umuarama – todas no Paraná





PAS 2021 da UEM

Inscrições abertas até 8 de novembro para etapas 1, 2 e 3. Clique aqui para se inscrever

Taxa de inscrição: R$ 84

Vagas: 747 vagas, todas direcionadas aos candidatos aprovados na etapa 3

Data de aplicação: 27 de março de 2022

Cidades de aplicação: Maringá, Apucarana, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Goioerê, Ivaiporã, Loanda, Londrina, Paranavaí e Umuarama – todas no Paraná