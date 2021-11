UEPG abre as inscrições para Vestibular de Outono; são 728 vagas em 39 cursos

A UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa) abriu nesta segunda-feira (1º) as inscrições para o Vestibular de Outono, com ingresso de alunos em 2022. As provas acontecem em 20 de março de 2022, em um único dia (manhã e tarde), com intervalo mínimo de duas horas entre uma prova e outra. As inscrições encerram em 29 de novembro.

São 728 vagas distribuídas em 39 cursos. As provas vocacionadas acontecem pela manhã, com abertura dos portões de acesso às 8h, fechamento às 8h30 e início das provas às 8h45. Pela tarde, acontece a prova de conhecimentos gerais e redação – os portões abrem às 13h30 e fecham às 14h, com início das provas às 14h15.

Segundo Edson Luís Marchinski, da CPS/UEPG (Coordenadoria de Processos de Seleção), as inscrições devem ser feitas exclusivamente no site cps.uepg/vestibular. “O valor da taxa de inscrição permanece o mesmo do último Vestibular realizado em setembro, ou seja, R$ 157,00, que pode ser pago até dia 30 de novembro”, destacou.





Candidatos e ficais de prova seguirão um rígido Protocolo de Biossegurança elaborado pela CPS e aprovado pela Secretaria de Estado da Saúde. Todos os locais receberão limpeza e higienização antes, durante e após a realização das provas, especialmente salas e banheiros.

Superfícies habitualmente muito tocadas, como corrimãos, elevadores, telefones, teclados de computador, catracas, pontos biométricos, torneiras, maçanetas de portas e interruptores de energia também serão higienizados.





A UEPG contará com cerca de 1.100 pessoas trabalhando nas 13 cidades: Ponta Grossa, Cascavel, Castro, Curitiba, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Jacarezinho, Maringá, Palmeira, Telêmaco Borba e Umuarama.





Para ter acesso aos locais de provas, o candidato deverá levar documento oficial de identificação com foto, caneta esferográfica azul ou preta de material transparente e máscara facial. “A expectativa é de que tenhamos mais um evento realizado com muito sucesso, igual aos realizados em 2021”, completou Edson.





Os candidatos aprovados no Vestibular de Outono farão a matrícula juntamente com os aprovados no Vestibular de Primavera e do PSS, que acontecerá em 05 de dezembro. As informações constam no site da CPS.