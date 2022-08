Prefeitura de Campo Mourão tem três concursos públicos abertos

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 50,00 a R$ 120,00 e os editais foram publicados na sexta-feira (19), no órgão oficial eletrônico do município. Os salários variam de R$ 1,8 mil a R$ 18,2 mil.

Estão abertas inscrições para três concursos públicos que a prefeitura de Campo Mourão (Centro-Oeste) vai realizar para o preenchimento de vagas (mais cadastro de reserva) em várias áreas. As inscrições vão até o dia 2 de outubro, por meio do endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br . A data prevista para a aplicação das provas objetivas é 6 de novembro.

Estatuários

O concurso sob o regime estatutário visa o preenchimento de 31 vagas em 35 cargos para suprir necessidade de servidores do município, a maioria na área da saúde.

Celetistas

Os outros dois concursos são no regime celetista. Um oferece 7 vagas na área de Saúde em 5 cargos para atender os programas federais do Emprego Público. O terceiro conta com três vagas para o emprego público de agentes de combate às endemias.





