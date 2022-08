Prefeitura de Laranjeiras do Sul anuncia 108 vagas em concurso; salários chegam a R$ 14 mil

A prefeitura de Laranjeiras do Sul (Centro-Oeste) publicou o Edital do concurso público que oferece 108 vagas na cidade. O maior salário do certame é para o cargo de médico com especialidade em saúde da família, com remuneração de R$ 14.638,18.







Há vagas também para analista de sistemas, com salário de R$ 4.628,00; engenheiro civil, com R$ 3.134,70; gestor de convênios, com R$ 5.212,20; e diversos outros. Para participar do concurso, é necessário pagar uma taxa que varia de acordo com o nível de cada candidato, podendo chegar a R$ 160,00.

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro. A prova está prevista para ser aplicada no dia 23 de outubro. Para mais informações, acesse o Edital do concurso ou veja o resumo abaixo.



Vagas: 108

Taxa: de R$ 60,00 a R$ 160,00

Cargos: professor, médico, agente

Áreas de atuação: Administrativa, Saúde, Educação, Operacional

Escolaridade: alfabetizado, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, ensino superior

Salário: de R$ 1.264,26 a R$ 14.638,18

Organizadora: Consulpam

Cidade: Laranjeiras do Sul



Inscrições: de 18 de agosto a 6 de setembro pelo site.





