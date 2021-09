UEL abre processo seletivo para contratação de professores temporários

A PRORH (Pró-Reitoria de Recursos Humanos) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) abre PSS (processo seletivo simplificado) para contratação temporária de professores, em cadastro de reserva, pelo Edital 081/2021/PRORH. O contrato pode ter prazo máximo de até dois anos e há vagas para diversas áreas, entre elas Ciências Biológicas, Ciências Exatas e Ciências da Saúde.

As vagas são para graduados, especialistas, mestres e doutores, e as cargas horárias de trabalho são de 20 e 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas entre os dias 20 de setembro e 1º de outubro, por meio do link PRORH/Inscrições. O candidato deve imprimir a guia de recolhimento para pagamento da taxa de inscrição. A documentação necessária para efetivar a inscrição no processo também pode ser conferida no edital, assim como os valores das inscrições.





A possibilidade de pedido de isenção da taxa de inscrição também está detalhada no edital. Os pedidos podem ser feitos entre os dias 20 a 24 de setembro de 2021.

Conforme a Lei Estadual nº 14.274 de 24 de dezembro de 2003, serão reservadas 10% das vagas para afrodescendentes e, seguindo a Lei Estadual nº 18.419, de 07 de janeiro de 2015, 5% das vagas para pessoas com deficiência.





O processo contará com três fases, sendo a primeira delas uma prova de didática; a segunda, uma prova prática, caso seja necessário; e a terceira, a prova de títulos. As duas primeiras fases são eliminatórias e a última, classificatória. O prazo para a realização das provas para os candidatos inscritos é entre os dias 10 e 24 de novembro.





Resultado – O resultado final do processo está previsto para dia 8 de dezembro, às 17h, no site da PRORH.