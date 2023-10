UEL abre inscrições nesta segunda-feira para curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) abre, nesta segunda-feira (2), inscrições para interessados em concorrer a uma das 50 vagas do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, que serão oferecidas no Vestibular 2024, no período noturno.





O prazo para inscrição segue até sexta-feira (6), no portal da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos). A taxa custa R$ 176,00.



Publicidade

Publicidade





O decreto governamental autorizando a criação do novo curso da UEL foi assinado na última quinta-feira (28).







As novas inscrições serão acrescidas aos 16.049 estudantes que se já se inscreveram para o Vestibular 2024, que será realizado em 29 de outubro (1ª fase) e nos dias 26, 27 e 28 de novembro (2ª fase).

Publicidade





Candidatos que já realizaram a inscrição e que desejarem transferir para o novo curso poderão aproveitar a taxa pública que já foi paga. Nesse caso específico, os candidatos deverão realizar nova inscrição, atentando-se em preencher o requerimento de mudança de opção de curso no ato da inscrição.





Todas as normas poderão ser acessadas no portal da Cops.



Publicidade





AJUSTES





A reitora da UEL, Marta Favaro, lembra que será necessário realizar ajustes para inserir o novo curso no processo do Vestibular 2024. Ela explica, por outro lado, que a nova graduação atende a uma demanda da sociedade civil organizada. No Paraná, o curso é oferecido somente em instituições privadas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: