Prefeitura de Londrina vai disponibilizar material escolar e uniforme para 46 mil alunos

A prefeitura de Londrina divulgou, nesta terça-feira (9), que vai disponibilizar material escolar, mochila e uniforme para 46 mil alunos da rede municipal de ensino. Além dos matriculados no ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano, a ação deve se estender a crianças de berçários, creches e pré-escolas e também a adolescentes do EAJ (Educação de Jovens e Adolescentes). O investimento está na casa dos R$ 13 milhões.







Entre os materiais disponibilizados, estão agenda escolar, bloco de desenho, cola branca, giz de cera, tinta guache, pincel, caneta esferográfica, estojo, lápis de cor e de escrever, massa de modelar, pasta e outros complementares.



Publicidade

Publicidade





De acordo com o prefeito do município, Marcelo Belinati (PP), a ação visa ajudar pais e mães que não têm condições para comprar os materiais escolares todo ano.





"É uma baita economia no orçamento de casa, mas também um gesto de amor e inclusão, pois agora todas crianças terão o mesmo material escolar. Tanto o material quanto os uniformes já serão entregues no início das aulas, na semana do dia 5 de fevereiro", escreveu o prefeito via Instagram.

Publicidade