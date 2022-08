Prefeitura de Mamborê anuncia 57 vagas em concurso público; salários chegam a R$ 11 mil

A Prefeitura de Mamborê (Centro-Oeste) está com as inscrições abertas para o concurso público que oferece 57 oportunidades para profissionais de diversas áreas. O maior salário do certame é para o cargo de médico do trabalho, com remuneração de R$ 11.211,26 para 20 horas de trabalho semanais.



As vagas são para pessoas de nível fundamental, médio, técnico e superior. Entre os cargos ofertados estão: advogado, assessor administrativo, agente administrativo, assistente social, auditor fiscal, auxiliar de dentista, agente de apoio de atendimento ao menor, auxiliar de enfermagem e diversos outros.







Para fazer a prova, prevista para acontecer no dia 9 de outubro, os candidatos deverão pagar uma taxa que varia de R$ 50 a R$ 150, de acordo com a área escolhida. Veja mais informações no resumo abaixo ou acesse o edital.







Orgão: prefeitura Mamborê

Vagas: 57

Taxa: de R$ 50,00 a R$ 150,00

Cargos: auditor fiscal, advogado, médico

Áreas de atuação: Judiciária/ Jurídica, Administrativa, Saúde, Educação, Fiscal

Escolaridade: Ensino Fundamental, Ensino Médio, Ensino Técnico, Ensino Superior

Salário: de R$ 1.212,00 a R$ 11.211,26

Organizadora: KLC Concursos

Cidade: Mamborê

Inscrições: de 26 de julho a 21 de agosto pelo site.





Com informações de JC Concursos.







*Sob supervisão de Fernanda Circhia