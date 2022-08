Maringá abre nesta sexta inscrições para concurso público; salários chegam a R$ 16 mil

A prefeitura de Maringá abre nesta sexta-feira (19) as inscrições para o concurso público que oportuniza 183 vagas para cargos de professor, médico, arquiteto, enfermeiro, geógrafo, auditor tributário e diversos outros. O maior salário oferecido é para a função de médico, com remuneração de R$ 15.869,93.





As vagas são destinadas a pessoas de nível superior. As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 23 de outubro. A taxa para participar do concurso organizado pela Cebraspe não foi informada. Veja o resumo abaixo ou acesse os editais 1, 2 e 3 do certame.



Publicidade

Publicidade





Orgão: prefeitura de Maringá

Vagas: 183

Taxa: não informada

Cargos: professor, médico, auditor

Áreas de atuação: Educação, Medicina, Judicial

Escolaridade: Ensino Superior

Faixa de salário: de R$ 1.976,86 a R$ 15.869,93

Organizadora: Cebraspe

Cidade: Maringá



Inscrições: de 19 de agosto a 9 de setembro pelo site.





*Sob supervisão de Luís Fernando Wiltemburg