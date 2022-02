Programa de Atividades Físicas da UEL divulga inscrições para dez modalidades e renova matrículas

O Nafi (Programa de Atividades Físicas) do CEFE (Centro de Educação Física e Esporte) disponibilizou o cronograma das atividades para interessados em diversas modalidades. As inscrições para novos alunos vão ser abertas em março, na página do Nafi. O programa abrange interessados da comunidade interna e externa. As aulas começam no dia 14 de março e vão até 30 de junho.

Os valores variam de R$ 210,00 a 280,00 por semestre. As modalidades oferecidas são hidroginástica,

mat pilates solo, mat pilates (on-line), muay thai, musculação, natação aprendizagem, natação aperfeiçoamento, natação infantil (seis a 11 anos), treinamento funcional e voleibol. Para saber mais informações sobre as especificidades de cada modalidade, como equipamentos necessários, trajes obrigatórios e vagas disponíveis, é só acessar a página do Nafi.