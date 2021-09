FEL abre turmas para atividades físicas no ginásio Moringão, em Londrina

A FEL (Fundação de Esportes de Londrina) retoma as aulas de alongamento, fortalecimento de músculos e treino funcional presencialmente no Ginásio de Esportes Professor Darci Cortez, o Moringão, em Londrina.

Continua depois da publicidade





São oferecidas 30 vagas por turma, sendo que os interessados podem fazer uma aula experimental antes de se inscrever.

Continua depois da publicidade





O Moringão é situado na rua Gomes Carneiro, esquina com a Alameda Julio de Mesquita Filho. Para participar, é obrigatório o uso de máscara de proteção facial, assim como recomenda-se a higienização constante das mãos com água e sabão ou álcool em gel, a manutenção do distanciamento social entre os participantes e o uso de roupas confortáveis para a prática da atividade física.





Dúvidas podem ser esclarecidas via ligação ou mensagem para o número (43) 9 9113-0255.



Continua depois da publicidade





Há novas turmas em dois horários, que são nas segundas, quartas e sextas, de manhã e à tarde, a partir das 7h30 e das 14h. Além dessas, as aulas das 8h30 até as 9h30 (segunda, quarta e sexta) e das 17h às 18h (nas terças-feiras) continuam normalmente.





Durante os encontros, os participantes aprenderão exercícios que ajudarão na mobilidade articular, flexibilidade, relaxamento, alívio de tensões e diminuição de dores musculares.





Entre os diversos benefícios da prática regular de atividade física estão o equilíbrio dos níveis de hormônios, redução do tempo de trânsito gastrointestinal, fortalecimento do sistema imunológico e a manutenção do peso corporal adequado.





Cronograma:





Segundas, quartas e sextas-feiras:





Das 7h30 às 8h30 – nova turma a partir de 4 de outubro.

Das 8h30 às 9h30 – já está acontecendo

Das 14h às 15h – nova turma a partir de 4 de outubro.





Terças-feiras: das 17h às 18h – já está acontecendo