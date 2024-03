Programa Vencer leva arte e cultura às escolas da rede municipal de Londrina

O Programa Vencer, lançado recentemente pela Prefeitura de Londrina, iniciou oficialmente suas atividades em 2024, levando projetos esportivos e culturais para escolas e CMEIs (Centros Municipais de Ensino).







Nesta edição, o Folha Cidadania destaca os projetos artísticos-culturais que já integram as atividades das escolas da rede municipal de ensino e seguem durante todo o ano letivo.

O interesse dos pais e alunos, as primeiras experiências do semestre e as expectativas sobre a bagagem em formação são prova da importância do investimento em educação. Musicalização, canto coral, balé, teatro, circo e contação de história chegam em forma de novidade para incrementar a educação dos alunos.





Na Escola Municipal Nara Manella, localizada no Conjunto Semiramis, região norte, os alunos foram contemplados com aulas de teatro e circo da ALC (Associação Londrinense de Circo).

Uma das coordenadoras pedagógicas do 3º, 4º e 5º ano é Vanessa Juliane Felde e ela conta que a procura foi tão grande que há uma fila de espera. "A parceria oferece a oficina de teatro e circo como uma extensão da jornada escolar e notamos o reflexo no aprendizado dos conteúdos", afirma.





Durante a oficina, a professora observa a relação de convivência. "Desenvolvem mais ainda o falar, o ouvir e o respeito. como as turmas são mistas e com alunos de diferentes idades, o cuidado entre eles fica evidente", relata a coordenadora.

Cores em movimento





A coordenadora pedagógica do CMEI Nissia Rocha Cabral, Kássia Faria dos Santos Meterica explica que os projetos culturais estão presentes na rotina dos 184 alunos da unidade que fica no conjunto Cafezal I, zona Sul de Londrina.

Entre as atividades propostas e de interesse das crianças, o projeto sobre cores e texturas provoca surpresas. "Diante da descoberta de que misturar uma cor a outra faz uma terceira é algo que provoca fascínio".





O campo da arte é muito abrangente. São alunos curiosos, interessados e, além das atividades que respeitam a faixa etária, fomos contemplados pela Secretaria com dois projetos: o de contação de história e o de música", diz a coordenadora.

De seu ponto de vista, as ações culturais e artísticas enriquecem o aprendizado e a formação. "Na contação, eles treinam a observação, a audição e tem a chance de interpretar.





Na musicalização, aprendem e também ensinam o que sabem aos colegas e em todas essas atividades existe interação, oportunidade de se manifestar em público e de se expressar corporalmente e de ampliar a socialização", destaca.





