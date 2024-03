Prefeitura de Londrina abre teste seletivo para contratação temporária de professores

A prova objetiva (que abrange os conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos), está prevista para ocorrer no dia 21 de abril de 2024, nos locais indicados no Comprovante de Inscrição dos candidatos. Os portões de acesso serão abertos às 13h20 e fechados, impreterivelmente, às 13h50. A duração da Prova Objetiva será de 3 horas.

A contratação dos profissionais visa atender necessidade temporária e de excepcional interesse público no Município de Londrina, especialmente no suprimento imediato de docentes em sala de aula em virtude de licença para tratamento de saúde, licença maternidade, readaptação, prisão e convocação para serviço eleitoral ou militar.

De acordo com o edital foram abertas 280 vagas, sendo 267 vagas para professor de Educação Física – das quais 227 para ampla concorrência, 27 para afro-brasileiros, e 13 para pessoas com deficiência – e 13 para professor de Educação Básica, das quais 11 para ampla concorrência, 1 para afro-brasileiro, e 1 para pessoa com deficiência.





A secretária municipal de Recursos Humanos Julliana Faggion Bellusci, informou que é comum receber questionamentos que relacionam teste seletivo com concurso. “Explico que, nos concursos, a contratação é para a reposição de vagas, já nos testes seletivos, a contratação é para suprir ausências. É natural que para uma secretaria que concentra cerca de 5.000 pessoas trabalhando, existam ausências, licenças maternidade e outras, por isso precisamos manter concurso e teste seletivo vigentes ao mesmo tempo, para que a população seja atendida com a qualidade e prontidão que necessita”, observou.

Segundo a secretária, o formato dos testes seletivos que vêm sendo executados pelo Município, com a aplicação de provas objetivas, observa o entendimento dos tribunais. “Antes da publicação dos editais, são estudadas todas as circunstâncias que a lei impõe. Assim, esperamos que o teste seletivo seja frutífero, não só para contratação na quantidade suficiente, mas também com a qualidade dos profissionais selecionados”, apontou Bellusci.





O protocolo dos Títulos Profissionais e Acadêmicos, relativos à experiência profissional e ao grau de conhecimento no respectivo cargo, deverá ser feito mediante upload dos documentos comprobatórios no Portal do Candidato, no endereço eletrônico: https://www3.londrina.pr.gov.br/sistemas/concursos/ , unicamente no período de 11 de abril de 2024 até 17h do dia 18 de abril de 2024.





Encerradas as fases de Prova Objetiva de Prova e de Títulos Profissionais e Acadêmicos, e também após a Convalidação das Reservas de Vagas (Afro-brasileiros e Pessoa com Deficiência), a Comissão Organizadora tornará público o Edital de Classificação Final com a relação das notas obtidas em todas as provas. A publicação do Edital de Homologação do Resultado Final do Teste Seletivo está prevista para o dia 23 de maio de 2024.





