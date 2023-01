Projeto apoiado pela Embrapii descobre inibidor contra a Covid-19

Além do apoio financeiro da Embrapii, o projeto também conta com recursos do MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), por meio de encomenda tecnológica do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) através da Rede Virus.

De acordo com o professor João B. Calixto, coordenador do projeto na Unidade Embrapii, o sucesso do projeto se deve à parceria técnica entre “três entidades de reconhecido saber”. A empresa Microbiológica contribuiu com a expertise na área de pesquisa, desenvolvimento e produção de antivirais; a Fiocruz ingressou no projeto com sua reconhecida excelência em virologia molecular, por meio do CDTS (Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde); e o CIEnP (Centro de Inovação e Ensaios Pré-clínicos) foi fundamental na realização de ensaios pré-clínicos, tanto em ambiente in vitro quanto in vivo, que seriam a chave na identificação das moléculas mais promissoras.

O trabalho envolveu ampla pesquisa, tendo sido sintetizadas cerca de 250 moléculas, sendo que a grande maioria foi testada in vitro e in vivo. No total, 12 moléculas apresentaram potencial para inibir o SARS-CoV-2 e foram alvo de estudos de farmacocinética. Entre elas, está o MB-905, cujo dossiê pré-clínico reuniu mais de mil páginas.

Nos resultados preliminares, os pesquisadores brasileiros relatam o desenvolvimento do MB-905, composto ativo (IFA) sintético que inibe a RNA polimerase do vírus da SARS-CoV-2. Na prática, a substância impede que o coronavírus se multiplique no organismo contaminado.

O artigo foi publicado sob o título “Preclinical development of kinetin as a safe error-prone SARS-CoV-2 antiviral able to attenuate virus-induced inflammation” e pode ser conferido clicando neste link .

O projeto é uma parceria entre a empresa Microbiológica, a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) e o CIEnP (Centro de Inovação e Ensaios Pré-clínicos) - Unidade Embrapii credenciada para atuar na área de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. Depois do depósito de duas patentes no Brasil e no exterior, a pesquisa é um dos destaques da revista Nature Communications neste mês de janeiro de 2023.

A Embrapii (Empresa Brasileira de Apoio e Pesquisa à Inovação Industrial) apoia projeto de desenvolvimento de uma nova medicação de uso oral com alto potencial para combater o processo inflamatório do vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19 . Os pesquisadores desenvolveram inibidores sintéticos da RNA polimerase viral, essencial para a reprodução do coronavírus.

Publicação e resultados



A importância do projeto foi reconhecida pela revista Nature, que publicou os primeiros resultados das pesquisas no dia 13 deste mês de janeiro. O artigo foi assinado pelo Dr. Jaime A. Rabi, presidente da empresa Microbiológica, pelo Dr. Thiago Moreno, do CDTS (Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde) da Fiocruz, e pelo Prof. João B. Calixto, do CIEnP. A publicação contou com parceria de pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer e do ICB da UFMG, que também constam como coautores do artigo.





O artigo relata os mecanismos moleculares envolvidos nas ações do MB-905 no combate à Covid-19 e todo o desenvolvimento dos testes pré-clínicos, in vitro e in vivo, conduzidos de acordo com as exigências internacionais preconizadas pela FDA (Food and Drug Administration) e pela Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária). Os resultados apontam que o MB-905 mostrou-se bastante seguro nos estudos realizados em animais, não apresentando efeitos mutagênicos ou cardiotóxicos. Além disso, nos estudos de farmacocinética, a substância mostrou-se muito bem absorvida pela via oral, um atributo essencial para eventual uso preventivo e curativo.





“A exemplo de outros medicamentos antivirais que atuam inibindo a RNA polimerase disponíveis no mercado, o MB-905 é uma pro-droga, isto é, ele é metabolizado in vivo, transformado na sua forma ativa através da formação do nucleosídeo trifosfato correspondente. Demonstramos também a presença da forma ativa da cinetina trifosfato no pulmão dos animais, onde parece ocorrer a maior formação do metabolito ativo e sua ação inibitória da replicação do vírus da SARS-CoV-2”, destaca o professor Joao Calixto, coordenador do projeto no CIEnP.