Projeto com alunos da rede municipal de Londrina incentiva o empreendedorismo

Incentivar ideias, alimentar sonhos e mostrar caminhos que já deram certo é parte da formação de um indivíduo. Cientes da capacidade dos alunos e das habilidades que podem desenvolver desde os primeiros anos escolares, a SME (Secretaria Municipal de Educação) de Londrina e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) retomaram as atividades do projeto que visa estimular o empreendedorismo infantil nos alunos do 1º ao 5º ano, da rede municipal de ensino.





O projeto Jepp (Jovens Empreendedores Primeiros Passos) é uma parceria com o Sebrae desde 2016 e , do ponto de vista da secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, retomar o empreendedorismo é uma prática valiosa. “ Para atender a necessidade específica do pós-pandemia, o projeto passou por uma reformulação, sem deixar de trabalhar todo o comportamento empreendedor nas crianças, porque ele faz toda a diferença para a vida".

Na prática, para estimular o pensamento empreendedor nas crianças, o projeto tem duas linhas de trabalho, em que todos têm acesso à experiência pedagógica. Nos próximos três meses, os alunos dos 1º ao 4º ano trabalharão a alimentação saudável e os estudantes do 5º ano se dedicarão à sustentabilidade.





Para dar andamento aos trabalhos, a Secretaria Municipal de Educação adquiriu novos itens para a merenda escolar. Esses alimentos serão utilizados pelas crianças do 1º ao 4º ano para fazer receitas culinárias, vitaminas, sucos e saladas de frutas, que depois serão utilizadas nas brincadeiras de mercadinho, onde os alunos também poderão usar os novos jogos educativos comprados pela Prefeitura de Londrina, para colocar em prática, por exemplo, as contas matemáticas, raciocínio lógico de marketing.





Entre os passos ensinados no projeto estão aplicações práticas de comportamentos simples, mas que fazem toda a diferença, como pensar a respeito do sonho, sobre quais são as prioridades, como dividir o sonho maior em metas menores e alcançáveis, como se organizar e planejar as ações que são necessárias, como manter a perseverança nos momentos de dificuldades, como ter comprometimento com as ações, e sobre a responsabilidade própria que cada um precisa ter consigo mesmo, sem colocar o que é de sua responsabilidade para o outro.





