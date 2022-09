Parque Arthur Thomas faz campanha para escolher nome do monumento da Garça em Londrina

O perfil oficial de Instagram do Parque Municipal Arthur Thomas, administrado pela Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), lançou uma enquete voltada à escolha do nome do monumento da Garça, que fica no interior da unidade. Ao todo, a lista de nomes que podem ser escolhidos conta com 46 opções, que foram enviadas pelos seguidores da conta entre 13 e 14 de setembro. Para participar da enquete, é preciso ir até o perfil oficial da unidade (clique aqui), acessar o link divulgado nas stories e votar até as 23h59 da quarta-feira (21).





Situada na trilha que liga a entrada do Parque à lagoa, a Garça é uma das três estruturas do local que, anteriormente, abrigavam telefones públicos – os chamados “orelhões”. Além dela, o espaço também conta com esculturas que representam um quati e uma capivara, recentemente nomeada Capitu através da primeira enquete da série (saiba mais). A partir da próxima segunda-feira (19), Capitu terá uma placa com seu nome, que será instalada pelos responsáveis pela unidade.





O gerente de Parques e Biodiversidade da Sema, Jonas Pugina, explicou que o objetivo dessas ações é contribuir para aumentar ainda mais a popularidade da unidade, atraindo mais visitantes para o Arthur Thomas. “A primeira campanha que fizemos teve uma repercussão muito bacana, tanto nas mídias sociais quanto na imprensa, e isso ajudou a divulgar o Parque para mais pessoas. Para nós, isso é muito importante, porque o principal objetivo do Parque Arthur Thomas, assim como de suas redes sociais, é promover a conscientização ambiental da população e o respeito à natureza”, frisou.

De acordo com a estudante de Biologia e estagiária da pasta, Beatriz Pereira, que integra a equipe que administra o perfil do Parque Arthur Thomas no Instagram, essas ações têm contribuído para o crescimento do alcance da página. Segundo ela, após a realização da enquete referente à capivara, o número de seguidores on-line da unidade foi de 500 para mais de 1.100. “Temos percebido um aumento no nível de engajamento dos seguidores. As pessoas que visitam o Parque têm enviado mais fotos para nós e, além disso, o número de mensagens que recebemos pedindo informações sobre o funcionamento da unidade também cresceu”, disse.





Após a escolha do nome da Garça, a Sema também planeja uma nova ação para nomear o Quati, e que poderá ser tanto uma enquete quanto outra forma de campanha.





Localização e horários – O Parque Municipal Arthur Thomas fica aberto de terça a domingo, das 8h às 17h, inclusive em feriados, e tem entrada gratuita. A unidade fica na Rua da Natureza, 155, no Jardim Piza (zona sul).