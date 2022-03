Projeto da UEL visa aumentar a resistência de plantas tropicais à seca por meio de bactérias

Um projeto de pesquisa desenvolvido por pesquisadores do CCE (Centro de Ciências Exatas) e CCB (Centro de Ciências Biológicas) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) tem introduzido bactérias em mudas de plantas tropicais para aumentar sua resistência à seca prolongada.

Intitulado “Inoculação com pool de bactérias associativas como uma estratégia para o aumento da tolerância de espécies arbóreas neotropicais ao déficit hídrico”, o projeto é coordenado pelo professor Halley Caixeta de Oliveira, do Departamento de Biologia Animal e Vegetal/CCB, e conta com a participação de outros três pesquisadores do departamento: Renata Stolfi Moreira, José Antônio Pimenta e José Domingues Toresan. Pelo Departamento de Bioquímica e Biotecnologia/CCE, atua, na pesquisa, o professor André Luiz Martinez.

As plantas arbóreas são objeto de estudo do grupo desde 2011. Os financiamentos para o projeto, no entanto, começaram em 2014. Desde então, professores e alunos se empenham em utilizar as bactérias Bacillus velezensis e Azospirillun brasilense , que já é comercializada como um produto destinado ao desenvolvimento vegetal. “A novidade do projeto é a inclusão, no pool, do Bacillus velezensis ”, afirma Moreira.





Entre as espécies arbóreas utilizadas, a Embaúba do brejo ( Cecropia pachystachya ) e o Jequitibá Branco ( Cariniana estrellensis ), comumente usadas em reflorestamento nas regiões tropicais, são as predominantes.





Como parte inicial do projeto, o grupo cultiva mudas no viveiro do CCB, onde são aplicadas as bactérias para a observação dos resultados. Com o avanço do projeto, é esperado que futuramente seja criada uma faixa na Fazenda Escola dedicada à criação das espécies.

“Com a aplicação das bactérias, já pudemos observar que há uma redução do estresse hídrico nessas plantas. Houve um aumento do processo de germinação, inclusive já mostrado em TCCs e teses de estudantes, que evidenciam o aumento da resistência da planta à intempérie da seca”, explica o professor Oliveira.