Projeto inédito do Paraná conscientiza alunos sobre alimentação saudável

Conhecer o mirtilo, experimentar a carambola, criar desenhos com uvas, laranjas e morangos. Através do contato com as frutas e a liberdade para criar suas próprias “obras de arte” no prato, os alunos da Escola Municipal Professor José Gasparini, na zona norte de Londrina, irão vivenciar novas formas de aprendizado nos próximos três meses.



O conteúdo que eles aprendem no dia a dia, passam a ganhar uma ferramenta complementar que são as oficinas de arte. A partir de quinta-feira (12), cada turma terá uma aula semanal com argilas, telas de pintura e outros materiais artísticos para que possam despertar a criatividade e expressar os sentimentos. O estímulo contribui tanto para o desenvolvimento cognitivo quanto para a transformação social e cultural.



Além de se criar hábitos alimentares saudáveis com a oficina Arte no Prato, que utiliza as frutas como instrumentos de criação. Essa proposta tem sido tão impactante que foi premiada pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) em 2016, como uma das cinco propostas mais inovadoras em educação no Brasil.





Mãe de três alunos, Elaine Cordeiro Costa de Souza, esteve na escola nesta sexta-feira (6), durante o lançamento do projeto e contou que os filhos estavam muito animados com a proposta. “Eles saíram de casa hoje dizendo o que quanto gostam de estar na escola. Vejo que ações como esta incentivam bastante e eles aprendem brincando. Meu filho mesmo é muito difícil para comer frutas. Espero que isso mude um pouco”, comenta.







