UEM: Vestibular de Inverno 2023 tem menor abstenção em 14 anos

A UEM (Universidade Estadual de Maringá) promoveu no domingo (27) a prova do vestibular de inverno 2023. Conforme a CVU/UEM (Comissão Central do Vestibular Unificado), as provas transcorreram com tranquilidade e o que mais chamou a atenção foi o menor percentual de desistência na série histórica. O índice mais baixo até então havia sido em 2009, de 9,94%, e o de domingo foi de 9,62%, que equivale a somente 1.186 candidatos ausentes.





No total, 12.332 estudantes se inscreveram para as 1.170 vagas ofertadas em mais de 70 cursos de graduação, distribuídas nos seis câmpus da instituição (Maringá, Cianorte, Cidade Gaúcha, Goioerê e Umuarama - Noroeste - e Ivaiporã - Vale do Ivaí).

Segundo o edital, quase 60% dos inscritos fizeram as provas em Maringá.





Este foi o 1º vestibular de inverno pós-pandemia, já que o último concurso foi em 2019. Entre as IEES (Instituições Estaduais de Ensino Superior), a UEM foi a única a fazer o concurso nesta época do ano e com algumas mudanças implementadas no sistema de ingresso.





O resultado será divulgado no dia 18 de setembro, no site oficial da UEM.