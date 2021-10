Quatro concursos abertos na região Sul do país

Em um momento como este de pandemia, ter emprego se tornou um diferencial digno de agradecimento. Milhões de pessoas perderam seus cargos por causa do vírus, ou, se continuaram na ocupação, sofreram com a perda da renda total ou familiar.

Assim, o resultado foi que o impacto da crise sanitária atingiu os empregos em um momento em que o mercado ainda tentava se recuperar, mesmo que lentamente, da recessão que atingiu o Brasil entre 2015 e 2016. Segundo informação divulgada pela CNN, a taxa de desemprego bateu recorde no começo de 2021, chegando a 14,7%. Entre 2014 e 2019, anos que englobam o momento de recessão, a taxa média atingiu 11,4%. No período anterior, de 1995 a 2014, esse número era de 9,3%, e, de 1981 a 1994, 5%.

Há muitas maneiras de contornar a realidade do desemprego, embora nenhuma delas seja simples e imediata. Seja através do trabalho informal ou de uma especialização na área em que o trabalhador já atua, os brasileiros encontram caminhos para restabelecer a renda de maneira ágil. No entanto, existe uma possibilidade que muitas pessoas nem chegam a cogitar: os cargos públicos. Muitas vezes, os potenciais candidatos não investem na carreira e nem chegam a tentar um concurso, especialmente pelo mito da dificuldade em passar.





É interessante, vale destacar, que os cargos públicos saltam aos olhos por inúmeros benefícios e estabilidade. E como já dizia o ditado, “quem acredita sempre alcança”. Assim, elaboramos uma lista com alguns concursos na região Sul do Brasil. Confira!

Concurso IPE (Instituto Previdência do Estado) - Saúde - Rio Grande do Sul





Focado para profissionais da saúde, esse concurso contempla candidatos que possuem formação de ensino médio e superior. Com 98 vagas, que variam desde técnicos em gestão de saúde até auditores e peritos médicos, o cargo oferece um salário inicial acima dos R$ 2.000,00 – uma ótima forma de começar o ano de 2022 com um emprego novo e dinheiro no bolso.





Concurso do Conselho Regional de Biomedicina da 6ª Região - Paraná





Com edital já publicado, a prova objetiva ocorre no dia 12 de dezembro e tem cargos de auxiliar administrativo, agente administrativo e biomédico fiscal.





A remuneração inicial varia entre R$ 2.340,38 e R$ 3.891,33, e a banca organizadora será o Instituto Quadrix. Ao todo, são apenas três vagas, além de 75 de cadastro de reserva. As inscrições vão até o dia 8 de novembro.





Concurso Polícia Civil - Santa Catarina





A Polícia Civil abriu vagas para delegado. O candidato precisa ter cursado uma faculdade de Direito e, na sequência, submeter-se a um concurso público.





Embora esse seja um dos concursos mais concorridos do país, contando por vezes com 7.000 candidatos por vaga, a remuneração alta e o prestígio do ofício chamam a atenção. Atualmente, a maioria dos estados também exige um período de experiência jurídica ou policial para poder exercer o cargo.





Concurso Procurador Geral do Estado - Rio Grande do Sul





O procurador do estado atua como advogado dos interesses estaduais; portanto, é um representante do estado, tanto de forma judicial, como extrajudicial. Essa é uma atividade muito relevante à Justiça, tendo alta relevância não apenas para a defesa do governo, mas também para os interesses de caráter público.





O procurador também pode avaliar e fiscalizar se os procedimentos, autarquias, processos de licitação e funcionamento das secretarias são executados de acordo com a legislação vigente no interior do país. Para ingressar na carreira, é preciso fazer um concurso público, como o concurso PGE RS, e obter a melhor nota, além de ser bacharel em Direito e ter, pelo menos, três anos de experiência comprovados em atuação jurídica. O candidato também não deve ter antecedentes criminais e precisa ter passado no exame da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).