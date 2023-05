Reitora dá boas-vindas aos estudantes e diz que UEL tem muito a oferecer

A ansiedade e a apreensão com o resultado do vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina) chegou ao fim nesta quinta-feira (4), com a divulgação dos aprovados no site da instituição e nesta edição da FOLHA.





Foram mais de 2,5 mil vagas ofertadas pelo processo seletivo para os 52 cursos de graduação.

A reitora da universidade, Marta Favaro, destaca que esse é um fundamental momento para a comunidade acadêmica, e que a indicação de aprovação é significativa, importante e alegre para todos os ingressantes.

