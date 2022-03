Relação dos candidatos que terão redação do vestibular da UEL corrigida sai nesta sexta

A relação dos candidatos que terão a redação do Vestibular 2022 corrigida vai ser disponibilizada nesta sexta-feira (25), ao meio-dia, no site da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL. Nesta semana, também foi divulgado o Gabarito Definitivo da Prova de Conhecimento, com 50 questões objetivas. Após as duas divulgações, o resultado dos convocados em primeira convocação sai dia 19 de abril.

O Vestibular 2022 foi aplicado no dia 6 de março para mais de 15 mil candidatos. Eles responderam à prova de conhecimentos com questões objetivas sobre o tema “mulher”, e mais a redação de um texto único entre 20 e 25 linhas. Os candidatos poderiam optar por uma das seguintes propostas: um texto narrativo contextualizando um registro feito pelo fotógrafo pioneiro de Londrina, Haruo Ohara (1909-1999), ou texto dissertativo-argumentativo sobre matéria a publicada na Folha de Londrina, em setembro do ano passado, com o tema “eliminar o capacitismo é desafio para a sociedade”.

