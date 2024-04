Secretaria da Mulher abre vagas para curso de recepcionista em Marketing Profissional em Londrina

A SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres) oferta 20 vagas para o segundo módulo do curso de Recepcionista em Marketing Profissional, que será realizado nos dias 17 e 19 de abril, às 8h, na Sede do COM (Centro de Oficinas para Mulheres), localizado na rua Valparaiso, 189, Parque Guanabara em Londrina.





O curso que é voltado para mulheres a partir de 18 anos de idade que residem em londrina e distritos rurais disponibiliza 20 vagas para essa capacitação. As interessadas devem entrar em contato pelo número de WhatsApp (43) 99945-0056 para obter mais informações.

Segundo a psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas, da SMPM, Lisnéia Rampazzo, o marketing profissional é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para aprimorar o conhecimento de uma recepcionista. “Uma recepcionista profissional é a primeira imagem que um cliente ou fornecedor tem ao conhecer a empresa. Ao se capacitar e apresentar de forma adequada, oferecendo um atendimento de qualidade, a recepcionista contribui muito para a construção de uma imagem positiva para a marca”, ressaltou.





Conteúdos do curso de Marketing Profissional:

-Comportamento profissional do trabalhador de asseio e conservação;

-Representação de imagem da empresa;

-Aprimorar sua imagem profissional;

-Como se preparar e apresentar;

-Asseio pessoal;

-Automotivação.





