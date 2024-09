Curso de Medicina em Arapongas abre inscrições em outubro

O curso de medicina da Faculdade Honpar (Hospital Norte Paranaense) em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) vai abrir inscrições de 1º a 6 de outubro. As aulas já começam no dia 21 do mesmo mês. As informações foram confirmadas pela instituição em apresentação à imprensa na manhã desta quarta-feira (18). A portaria do MEC (Ministério da Educação) que autorizou a criação do curso foi publicada no último dia 30 de agosto.





Os interessados em ingressar na faculdade neste primeiro processo seletivo devem se inscrever com o aproveitamento do boletim de desenvolvimento do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2016 a 2023, segundo Adelia Rebelatto, coordenadora administrativa da faculdade Honpar. O edital já se encontra publicado no endereço eletrônico https://faculdadehonpar.edu.br/. De acordo com a instituição, as aulas serão em turno integral, com carga horária de 7200 a 9000 horas e a mensalidade é de R$ 12.756,90. Ainda segundo o Honpar, a instituição está se mobilizando para ter financiamentos estudantis, como o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e o ProUni (Programa Universidade para Todos), além de viabilizar uma maneira própria de financiamento com instituições parceiras.

