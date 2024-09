Em Londrina, estudantes de Agronomia cultivam hortaliças para famílias carentes

Estudantes do curso de Agronomia da Universidade Unopar Anhanguera, de Londrina, estão cultivando e colhendo hortaliças que serão doadas para famílias em situação de vulnerabilidade. A instituição também disponibiliza cursos de capacitação em agronomia à comunidade. A distribuição deve começar na próxima semana, sendo que mais 200 unidades serão doadas.







Na horta, localizada no Jardim Piza (zona sul), são vários tipos de plantas cultivadas, como alface, rúcula, vagem, chuchu, nabo, berinjela, tomate, rabanete, agrião, gengibre, além das de épocas. Os estudantes atuam juntamente com a comunidade, desde o plantio até a colheita, além de auxiliar a população em todas as necessidades presentes.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A colheita é realizada durante todo o ano, sem um período destinado, já que o objetivo da instituição é impactar positivamente a cidade de Londrina e dar continuidade ao projeto.





Segundo o coordenador do curso de agronomia, Wesley Machado, a implementação da horta é um projeto bem-sucedido, pois é ligado diretamente a dois compromissos bem específicos da instituição. “Essa iniciativa é uma oportunidade para os nossos alunos colocarem em prática o que aprendem em sala de aula, além de contribuir para a comunidade. Ficamos muito contentes em colocar nossos alunos em experiências que se assemelham ao mercado de trabalho, como também em favorecer aqueles que necessitam de alimentos essenciais para uma refeição digna”, completa.





(Com informações da Universidade Unopar Anhanguera)