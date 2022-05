Londrina tem nova edição do curso de manicure da prefeitura

As inscrições para o curso gratuito e presencial de manicure, que será realizado por meio de uma parceria entre as secretarias municipais de SMPM (Políticas para as Mulheres) e de SMTER (Trabalho, Emprego e Renda), juntamente com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercia), estão abertas. Podem participar mulheres com 18 anos ou mais, mediante inscrição por meio do COM (Centro de Oficinas para Mulheres), pelo WhatsApp (43) 99945-0056.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Os encontros da capacitação serão realizados na sede do Senac Centro, na Rua Raposo Tavares, 894, às segundas, terças e quintas-feiras, das 14h às 17h, no período de 13 de junho a 17 de julho. A carga horária é de 45 horas e as vagas são limitadas. Todo o material de uso durante o curso será fornecido pelo Senac.

Continua depois da publicidade

A secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, ressaltou que a qualificação profissional é fundamental para que as mulheres possam se inserir no mercado de trabalho, sendo a área da beleza uma das mais promissoras.





A psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas da SMPM, Lisnéia Rampazzo, lembra que o Curso e Manicure faz parte do Programa de Qualificação profissional executado em parceria com a SMTER e já contou com uma edição neste ano. “O primeiro curso teve resultado muito positivo. Muitas mulheres já começaram a gerar renda, fazendo unha em casa, e algumas se aprimoraram”, contou.