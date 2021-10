Seguem abertas inscrições para aula de defesa pessoal voltada a mulheres

Nesta quarta-feira (20), às 19h, a FEL (Fundação de Esportes de Londrina), com apoio da SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres), vai promover uma aula de Noções Básicas de Defesa Pessoal para Mulheres. A atividade permanece com as inscrições abertas e será no Moringão, o Ginásio de Esportes Professor Darci Cortez, que fina na Rua Gomes Carneiro, 315. A ação faz parte da campanha de conscientização e combate ao câncer de mama, Outubro Rosa.

A aula irá demonstrar técnicas básicas de defesa pessoal, que podem ser úteis em casos de agressão ou assalto, e é voltada para mulheres acima dos 18 anos. As interessadas em participar podem se inscrever por meio de um formulário on-line, que pode ser acessado aqui.

O responsável pela aula será o coordenador de Artes Marciais da Federação Paranaense de Taekwondo, Josué L. Silva, faixa preta na arte marcial e também instrutor das aulas de defesa pessoal dos anos anteriores.





De acordo com o assessor esportivo da FEL, Sandro Henrique dos Santos, a promoção da iniciativa foi motivada pelo aumento de casos de violência contra a mulher. “A ideia é levar dicas e orientações que sirvam para que elas possam se defender de um possível ataque”, informou.

Durante a atividade serão seguidas as medidas sanitárias impostas pela pandemia da Covid-19, como o uso obrigatório de máscara facial. Pede-se também para que as participantes levem um lenço para ser doado para mulheres em tratamento de câncer. A ação faz parte da Campanha Lenço Solidário, executada pela Prefeitura de Londrina e parceiros.