Senai abre vagas gratuitas para cursos de Power BI e Excel Básico

O Senai Paraná está com inscrições abertas para os cursos gratuitos de Excel Básico e Power BI. As aulas são válidas para quem ainda não domina as ferramentas, mas já percebeu que elas são essenciais para o dia a dia de trabalho ou estudos.





As aulas, que acontecem de maneira on-line, por meio da plataforma Microsoft Teams, serão ministradas de 29 de maio a 2 de junho, das 13h30 às 17h30, e as inscrições podem ser feitas no site, na opção “Cursos de TI”.

Para o curso gratuito de Excel Básico estão sendo ofertadas 40 vagas, sendo dez para a turma com aulas on-line via Teams por meio da unidade Senai Afonso Pena, e 30 vagas para a turma com aulas on-line via Teams por meio da unidade Campus da Indústria.





Já para quem trabalha com grande volume de dados e precisa organizar as informações em um único painel de fácil acesso e visualização, o Senai Paraná abriu 50 vagas gratuitas para o curso de Microsoft Power BI.

No curso, os professores prometem ensinar todos os segredos da ferramenta, abrindo espaço para o mundo do business intelligence.





As aulas, que acontecem de maneira on-line, por meio da plataforma Microsoft Teams, serão ministradas de 30 de maio a 4 de julho, das 8h às 12h, e as inscrições podem ser feitas no site, na opção “Cursos de TI”.

