Sesc oferece vagas em cursinho pré-vestibular on-line

Alunos das cidades de Apucarana, Cornélio Procópio, Curitiba, Guarapuava, Ivaiporã, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Matinhos, Medianeira, Paranaguá, Paranavaí, Ponta Grossa, Rio Negro, Toledo e União da Vitória têm até o dia 16 de junho para realizarem as inscrições e concorrer a bolsas de estudo integral do Curso Pré-vestibular Semiextensivo promovido pelo Sesc PR.







As aulas terão início dia 18 de julho, serão no formato on-line, ao vivo, de segunda a sexta-feira, no período da tarde, e contarão com plantões de dúvida e monitoria. Informações e regras sobre o processo de seleção estão disponíveis via edital publicado no site www.sescpr.com.br/curso/pre-vestibular/ .

Publicidade

Publicidade





Com foco na aprovação nos principais vestibulares e nos resultados do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o curso conta com professores especialistas e material didático oferecido ao aluno gratuitamente.



Durante as aulas os alunos receberão orientações das formas de ingresso nas universidades, realizarão simulados on-line para acompanhamento da aprendizagem e aulões de véspera dos principais vestibulares do Paraná e do Enem.





O edital e mais informações sobre as inscrições podem ser acessadas pelo site do Sesc Paraná https://www.sescpr.com.br/edital/edital-de-divulgacao-para-vagas-gratuitas-pre-vestibular-semiextensivo/ ou na unidade do Sesc PR mais próxima.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.