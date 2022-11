Termina nesta terça o prazo de inscrição para o vestibular 2023 da UEL

Depois de adiada por algumas semana, as inscrições para o Vestibular 2023 da UEL terminam nesta terça-feira (8), às 17h. O concurso está ofertando 2.541 vagas em 52 cursos de graduação. As inscrições custam R$167,00 e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) . No mesmo site, os interessados podem acessar o Manual do Candidato para conferir todas as informações do concurso, como datas, formatos das provas e lista de obras literárias.





Nesta edição, as provas serão aplicadas em duas etapas, sendo a primeira fase em cinco cidades do Paraná: Londrina, Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama. A segunda fase será exclusivamente em Londrina.





PROVAS

As provas da primeira fase serão aplicadas no dia 5 de março de 2023, com 60 questões de Conhecimentos Gerais (Geografia, História, Filosofia, Artes, Química, Física, Biologia, Sociologia e Matemática). A segunda fase será realizada nos dias 2, 3 e 4 de abril: no dia 2, serão aplicadas questões de Língua Portuguesa e Literatura em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação; no dia 3, haverá prova discursiva de Conhecimentos Específicos; e no dia 4, Prova de Habilidades Específicas para os candidatos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico, Design de Moda e Artes Visuais.





A prova de Habilidades Específicas do curso de Música será aplicada ainda neste ano, no dia 4 de dezembro, exclusivamente em Londrina.





O resultado do Vestibular 2023 e a lista da 1ª convocação serão divulgados em 4 de maio, às 12h, no site da Cops. (Com informações do Perobal/UEL)