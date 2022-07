UEL abre 647 vagas em 42 cursos de graduação para transferência externa

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) abriu nesta semana nova oportunidade de transferência externa para estudantes de instituições públicas e privadas brasileiras e de outros países. São 647 vagas disponíveis em 42 cursos de graduação. As inscrições devem ser feitas até 18 de julho, exclusivamente no site da Coordenadoria de Processos Seletivos - Cops, com pagamento da taxa de R$ 154,00. As aulas começam em agosto deste ano.

A seleção é somente por meio da análise da média aritmética do histórico escolar dos candidatos, conforme o Edital PROGRAD/COPS Nº 020/2022. Este é o segundo Processo Seletivo de Transferência Externa aberto em 2022, realizado pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e a Coordenadoria de Processos Seletivos.

Podem participar do processo os estudantes que estejam frequentando ou tenham trancado a matrícula na instituição de ensino superior de origem, em curso de graduação com denominação e habilitação análogas aos ofertados pela UEL. Outra exigência é que tenham concluído séries ou semestres anteriores à pleiteada na universidade, sem reprovação ou adaptação curricular pendente.





Alguns cursos que ofertam vagas para transferência são Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Elétrica, Jornalismo e Nutrição. Confira AQUI o quadro de vagas deste segundo processo de Transferência Externa 2022 da UEL.





Os candidatos devem encaminhar à Cops, via Sedex, ou entregar pessoalmente os documentos necessários para a seleção, conforme o item 4 do Edital. A documentação deve ser enviada até o dia 19 de julho. A Cops atenderá os candidatos das 14h às 18h.

No dia 26 de julho, às 17h, será divulgada a relação dos candidatos que enviaram a documentação e que passarão por análise dos documentos. A Cops divulga dia 29 de julho o resultado provisório da análise do histórico escolar apresentado pelos candidatos, que terão o prazo de um dia útil para interpor recurso.





A classificação final será divulgada no dia 1º de agosto, às 17h, no site da Cops, contendo os nomes dos candidatos classificados no processo, de acordo com o número de vagas ofertadas. A matrícula dos aprovados deverá ser feita no Portal do Estudante de Graduação, do dia 2 a 7 de agosto.