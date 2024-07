UEL abre processo seletivo para técnicos de laboratórios com salários de R$ 4,2 mil

Estão abertas as inscrições para processo seletivo da UEL (Universidade Estadual de Londrina) para recomposição do quadro de servidores técnicos dos laboratórios localizados nos centros de estudos e na COU (Clínica Odontológica Universitária).





O processo seletivo prevê a contratação de nove profissionais para o cargo de Agente Universitário de Execução, com regimes de trabalho de 40h semanais e salários de R$ 4.231,60.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 25 de julho, exclusivamente pelo portal da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos). O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 70, pode ser realizado até o dia 26.





Conforme a ProRH (Pró-Reitoria de Recursos Humanos) o processo seletivo está sendo conduzido por meio de dois editais. O edital nº 093/2024 prevê a contratação de profissionais para os seguintes cargos: Técnico em Laboratório (2); Técnico em Laboratório/Geologia (1); Técnico em Laboratório/Iluminação Cênica (1); e Técnico em Laboratório/Patologia Animal (1). Eles irão atuar nos centros de Ciências Biológicas (CCB); Ciências Exatas (CCE); e Educação, Comunicação e Artes (Ceca).

Já por meio do edital nº 094/2024, a instituição prevê contratar servidores técnicos para o quadro de profissionais da Clínica Odontológica Universitária, nos cargos técnicos de Laboratório/Técnica Cirúrgica (1); Informática (2); e Higiene Bucal (1).





Os dois editais estabelecem como critério mínimo de classificação a prova de títulos, podendo incluir, também, provas objetivas e práticas. Neste sentido, a ProRH indica que os interessados em ocupar as vagas leiam atentamente as regras do Processo Seletivo Simplificado, disponíveis nos editais.





(Com informações da Agência UEL)