Vem aí a sexta edição do Maker Day Brasil em Londrina

Esse evento acontece simultaneamente em mais de 20 cidades onde têm American Spaces como o Cultural de Londrina





O Instituto Cultural Brasil Estados Unidos - Londrina em parceria com a Embaixada Americana promove o Maker Day Brasil Sexta Edição, esse evento acontece simultaneamente em mais de 20 cidades onde têm American Spaces como o Cultural de Londrina. Tecnologia, Inovação e Inclusão tudo em um só dia e lugar!



O Cultural estará promovendo oficinas e uma feira Maker no dia 30 de setembro das 9 da manhã às 3 da tarde. No Cultural Hall, Rua Prof. João Cândido, 1156.





Esse dia é dedicado aos makers, ou seja, as pessoas que fazem as coisas com as mãos como artesãos, mecânicos, cozinheiros, entre muitos outros. Um dia para nos reunirmos para criar, inovar e acima de tudo unir.

A programação será a seguinte:

Painel interativo na entrada do evento.

Oficina Maker - Faça você mesmo, você com o Maker Sérgio Vasconcellos. – Cultural Hall (das 9h até 10h30)





Oficina desenvolvendo empatia - Music Wall com contação de história. (das 9h até 10h30)- - Cultural Hall

Gravidade Zero – Projeto voltado à pesquisa e inovação na área de foguete modelismo. Grupo da UTFPR Londrina. @gravidadezero.utfpr – Cultural Hall





Grifo Aerodesign – Equipe de Aerodesign da UTFPR Londrina @grifo_aerodesign – Cultural Hall

Robotic Monkeys: Um projeto de extensão da UTFPR focados na confecção de robôs usando Arduino, os robôs são focados em combate destrutivo. @roboticmonkeys- Cultural Hall





Bougier Fragrâncias – Velas e aromas artesanais 100% vegetal @bougierfragrancias – Cultural Hall

Nydia Benatti – Empreendedorismo em artesanato. @nybenatti – Cultural Hall





Playful Espresso – Jogos de tabuleiros, Brownies e cookies artesanais @playfulespresso – Cultural Hall

Sarah Ramos – Projetos em Arduino. @sarah.ramos18 – Cultural Hall





Ronaldo Braz - Cosplay / Cosmaker desde 2017, Colecionador, Artesão, Adepto e amante da cultura Geek desde a década de 80. @btronaldobraz – Cultural Hall





Biblioteca Viva – Histórias que inspiram a inclusão , com Victória Barbosa – Paraciclista ,Juliana Montenegro e Thiago Bornia – Cultural Hall





Colégio Militar – Robótica - Cultural Hall





Learning Center – Exposição dos projetos Maker – Cultural Hall





Thamara El Hajj e Maíra Sato – Comida Inclusiva - Cultural Hall





CEEP - Assai Batalha de Robôs - Cultural Hall





Rocko – Cosmaker. @rockostarfire - Cultural Hall





Food Truck – Donuts – Estacionamento

Cantina – Cult Café - Cultural Sede





Serviço:

Onde: Instituto Cultural Brasil Estados Unidos

Rua Prof. João Cândido, 1156.

Quando: dia 30 de setembro

Horário: das 9 da manhã às 3 da tarde.







A programação será gratuita e aberta ao público, sem a necessidade de compra de ingressos.

Participe e faça parte de um mundo inovador e mais inclusivo.

Learning Center: 3375-9925 (WhatsApp)





Saiba mais em: https://www.makerdaybrasil.com/mdb2023/participants/londrina/