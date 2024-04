UEL: Cops divulga resultado do processo seletivo para vagas remanescentes nesta sexta

A Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulga nesta sexta-feira (12), a partir das 17 horas, o resultado da seleção do processo seletivo para o preenchimento das vagas remanescentes do Vestibular 2024.





Segundo a Coordenadoria, serão convocados 142 candidatos em 25 cursos de graduação. Os candidatos poderão acessar a lista através do portal da Cops .

Os aprovados deverão se atentar para o cronograma de pré-matrícula imediata, que será de 12 de abril, a partir das 17 horas, até o próximo dia 17 de abril (até às 23h59). O procedimento é obrigatório e deverá ser feito online, no Portal do Estudante , a partir do preenchimento do formulário e upload dos documentos solicitados.





A UEL publica no próximo dia 19 a segunda convocação dos candidatos às vagas remanescentes. A relação com os nomes será divulgada a partir das 17 horas, no portal da Cops. De acordo com o calendário da graduação, aprovado pelo Cepe (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão), o ano letivo 2023 vai até 25 de maio próximo. Já o ano letivo 2024, de acordo com a decisão do Cepe, começa em 17 de junho e termina em 28 de fevereiro de 2025.





