UEL divulga edital para PSS que seleciona profissionais de níveis médio e superior

A Pró-Reitoria de Recursos Humanos (ProRH) e a Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) da UEL divulgaram nesta quinta-feira (8) os editais de dois Processos Seletivos Simplificados (PSS), como cadastro de reserva, para diversas funções de Cargo de Agente Universitário de Nível Superior e de Nível Médio, para atuar no Hospital Universitário (HU) e para atuação na área de Ensino.

As inscrições serão abertas a partir da próxima segunda-feira (12), exclusivamente via Internet, no portal da Cops, no link Formulário de Inscrição e custam R$ 60,00 para as funções de nível médio e R$ 100,00 para as funções de nível superior. Os editais completos – PRORH nº 110/2022-PSS-HU e PRORH nº 111/2022-PSS-ENSINO – estão disponíveis no mesmo portal. Publicidade Publicidade

A contratação será em Regime Especial-CRES, de acordo com autorização governamental, pelo prazo máximo de até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, desde que não ultrapasse 24 meses. A seleção será feita mediante prova objetiva, de caráter classificatória e eliminatória, no dia 6 de novembro, em local que será divulgado posteriormente.



HU

Publicidade

Publicidade



O edital seleciona profissionais de nível superior para atuação no Hospital Universitário nas seguintes funções – Assistente Social, Farmacêutico/Diagnóstico Molecular, Farmacêutico/Farmácia Hospitalar, Farmacêutico/Hemocentro, Farmacêutico/Microbiologia, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Nutricionista e Psicólogo. Também estão abertas inscrições para profissionais de Nível Médio, nas funções de Técnico Administrativo e de Técnico em Laboratório/Análises Clínicas.



Ensino

Publicidade



As vagas ofertadas no Ensino são para as seguintes funções – Advogado, Assistente Social, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Nutricionista e Psicólogo. Também estão sendo oferecidas oportunidades para profissionais de Nível Médio, na função de Técnico Administrativo.





Resultado