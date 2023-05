UEL abre inscrições para vagas remanescentes do Vestibular EaD

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) abriu, nesta quarta-feira (10), o Processo Seletivo para Vagas Remanescentes do Vestibular Unificado EaD/2023. São ofertadas 248 vagas, distribuídas entre os cursos de Licenciatura em Computação e Tecnologia em Gestão Pública.





As inscrições seguem até dia 17, às 17h, exclusivamente no site da Cops (Coordenadoria de Processos Seletivos), mediante pagamento de taxa de R$50,00. A seleção dos candidatos será feita por meio das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) dos últimos três anos. Acesse o edital.

Podem concorrer às vagas remanescentes candidatos que tenham concluído o Ensino Médio e feito, obrigatoriamente, o Enem de 2020, 2021 ou 2022, tendo obtido resultado igual ou superior a 400 pontos na média aritmética das cinco notas das provas, incluindo a redação, e não tendo obtido nota zero em nenhuma delas.





O curso de Licenciatura em Computação tem 171 vagas disponíveis, distribuídas entre os polos de Assaí, Astorga, Congonhinhas, Jacarezinho, Londrina, Palmital, Prudentópolis, São João do Ivaí e Siqueira Campos. O curso de Tecnologia em Gestão Pública conta com 77 vagas para os polos de Jaguapitã, São João do Ivaí e Tamarana.





O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 26 de maio, às 12h, no site da Cops. Os candidatos convocados deverão efetuar a pré-matrícula no Portal do Estudante, entre os dias 26 e 30, a partir do upload dos documentos descritos no Anexo II do Edital.